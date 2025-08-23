¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Æì¾°³Ø4ÈÖ¤Îµ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¤¬2ÂÇÅÀ¡¡ºò½©¤Ï4ÈÖ¤â²ÆìÂç²ñ¤ÏÉÔ¿¶¤Ç½éÀï¤Ï7ÈÖ¡¡À»ÃÏ¤ÇÉü³è¤·ÂÇÎ¨.478¡¡7ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇV¹×¸¥
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡¡ÆüÂç»°1¡½3²Æì¾°³Ø¡Ê23Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²Æì¾°³Ø4ÈÖ¤Îµ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1¡½1¤Î6²ó¤Ë¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¡¢8²ó¤ÏÃæ±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö6²ó¤Ï°ìÎÝ¤ÎµÜ¾ë¡ÊÂÙÀ®¡Ë¤ÏÂ¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤é¡ÊËÜÎÝ¤Ë¡Ëµ¢¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£8²ó¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ÀÍ¸¾¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ1ÅÀ¤Û¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡²ÆìÂç²ñ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨2³ä1Ê¬4ÎÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï2²óÀï°Ê¹ßËè»î¹ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂÇÎ¨4³ä7Ê¬8ÎÒ¡¢7ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤Ï½éÀï¤Î7ÈÖ¤«¤é4ÈÖ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï4ÈÖ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÀï¤Î¸å¡¢¼´Â¤ò»Ä¤¹Îý½¬¤òÈæ²Å´ÆÆÄ¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£4ÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºò½©¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ç¤Ï4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬À»ÃÏ¤ÇÉü³è¤·¤¿¡£