¡Ö¤¢¤ì?ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎDAIGO¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤Îà°¼à¥¹ë²Úá¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¾Ò²ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE¡ª39¡×¤È¡¢22Æü¤Ë39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ë¤È¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿!¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥¡£ÄÔÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤µ¤ó! ¡¡´¶¼Õ¤Ç¤¹!¡×¤È¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥í¡¼¥½¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤¢¤ì?¡¡ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¤È²ÈÂ²¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´²ÈÂ²±Ç¤Ã¤Æ¤ë¹¬¤»¡Á¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ÈÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥à¥Á¥à¥ÁÂ¤¬²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿!!!¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹!!!¡×¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥±¡¼¥!¡×¡Ö¥±¡¼¥¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥í¥¦¥½¥¯¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¤É¤³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¡×¡Öº£¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤Ã¤Æ¶ÊÀþ!?¡¡¤·¤«¤âÄ¹¤¤!¡×¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¤·¤«ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¥±¡¼¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡DAIGO¤ÈËÌÀî¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£