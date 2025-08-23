光発電エコ・ドライブ搭載で電池交換不要！メタリックの輝きが魅力の【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中！
メタリックの輝きが魅力！光発電エコ・ドライブ搭載で電池交換不要の【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中！
このシチズンの腕時計は、機能性、耐久性、安全性を兼ね備えた本格スポーツウオッチだ。日付表示や20気圧防水といった実用的な機能を備えている。シンプルでありながらも、視認性の高い文字盤とシャープなデザインは、ビジネススーツからカジュアルな服装まで、どんなスタイルにもマッチする。
光をエネルギーにするエコ・ドライブ。一度フル充電すると約9ヶ月可動する。腕から外して置くときには照明や光があたりやすいところに保管しておくことで、生活の中で時計が止まる心配をすることなく使える。
インダイヤルの縁とインデックスは、ミラーの反射が立体的な印象を与える。また、ケースのラグやりゅうずガード部分もミラー面を広く取り、ウオッチ全体でメタリックな光沢感を生かしている。航空計算尺の目盛りに加え、1／5秒クロノの目盛りも細かく刻み、パイロットウオッチらしい精緻さを演出している。
航空計算尺機能を搭載しながらもケース径40mmを実現したコンパクトなモデル。優れた視認性と操作性、ラグジュアリーな輝きが魅力の1本だ。
光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。わずかな太陽光や光を電気に変換する。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要ない。シチズンの技術力が結集されたこの腕時計は、ビジネスシーンから日常まで、様々な場面で活躍する高い機能性と洗練されたデザインを兼ね備えている。
