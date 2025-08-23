元お笑いタレントで落語家の月亭方正（57）が23日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、人気番組の恒例企画にまつわる裏話を明かした。

お笑いコンビ「TEAM−0（チームゼロ）」を経て、山崎邦正としてピン芸人で活動。人気バラエティー番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では例年、卒業シーズンに卒業企画が立ち上がり、最後に「辞めへんで！」とひっくり返すのが大オチだった。

「ナイツ」塙宣之が「辞めへんで！やらないんですか？あれ大好きで」と打ち明けると、方正は「あれも14、15年やったんです。最後、笑っちゃいますよ。あの空気もそうやし、あとで（卒業を）辞めるの分かっているのに、粛々とやっていくという」としみじみ振り返った。

ファンの印象にも深く残っていたようで、「僕が落語やってても、“『笑ってはいけない―』とか復活しないんですか？”と言われるけど、“方正さん、あれ大好きなんですよ”と言われるのが、“辞やめへんで！”と、“モリマン対決”」と打ち明けた。

モリマン対決は、同番組で、お笑いコンビ「モリマン」との対決企画。体を張った対決も多く、「僕、ホントに嫌やったんですよ。ホントに嫌やって。怖いし、痛いし、何でやらなあかんねん。モリマンがとにかく怖い。しんどい、安い…ギャラも安いんですよ。せめてギャラ高くして。こんだけ頑張って、何で全部ダウンタウンやねん、みたいな。それはしょうがないけれども、ホント嫌で嫌で」と打ち明けた。

周囲にもその思いを包み隠さず話していたという方正。ある時、出川哲朗にも相談したという。答えは意外なものだった。

「その時に出川さんとそういう仕事をいっぱいやってて。言いました、出川さんに。“嫌なんですよ。ホントに辞めたいし、やりたくないし、これ何がおもろいんですか？”って。出川さんは、“山ちゃん、何言ってるんだよ。うらやましいよ”って」

先輩でもある出川の一言に気持ちを切り替えて…とはならず、方正は「頭おかしいなと思って。何がうらやましい？どうかしてますよ。うらやましい、うらやましいって言ってるから」と本心をぶっちゃけ、笑わせていた。