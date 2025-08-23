日本高野連は２３日、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５日開幕・沖縄）に出場する代表選手を発表。前日大三監督でＵ―１８日本代表監督の小倉全由氏が西宮市内で取材に応じ、選考理由を説明した。



今春選抜大会の優勝校・横浜（神奈川）からは阿部（３年）、奥村頼（３年）はじめ４選手が選出。今夏優勝を果たした沖縄尚学からは末吉（２年）が唯一２年生で選ばれた。小倉監督は「走攻守バランスの取れた選手を選びたいということで、春のセンバツ、この夏の大会、そして各都道府県大会を見て、選ばせてもらいました」と説明し、「複数のポジションがやれる選手も考えた」と話した。

外野手は２人のみの選出だが「外野に坂本君（坂本慎太郎・関東第一）、奥村君（奥村頼人・横浜）も付けてもいいんです」とし、「藤森君（藤森海斗・明徳義塾）も捕手として挙げてますけども、彼も外野も、内野もやれる選手」と柔軟な選手起用で戦う方針を示した。

投打の中心人物には横浜・阿部を挙げ「この夏大会では力を出しきってないかな、なんて思うので悔しさを大会に持って行って目一杯働いてもらいたい」との期待と共に、チームのキャプテンにも指名した。

２０２３年に行われた前回大会は馬淵史郎監督のもとでＵ―１８Ｗ杯初優勝を果たした高校日本代表が大会連覇を狙う。