¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸åÇ¤¤Ëà²øÊª£±£¹ºÐá¤¬µÞÉâ¾å¡Ö³ÍÆÀ¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢£±£¹ºÐ¤Çà²øÊªá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥À¥ó¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¿Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¶Ã¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µ¯ÍÑ¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢¡×¤Ï¡Ö³ÑÅÄ¤Î¸å·Ñ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥À¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££±£¹ºÐ¤Î¥À¥ó¤Ï¡¢£Æ£²¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Î¸å·Ñ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó°éÀ®¤Î¥À¥ó¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç£Æ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Æ£Ð£±¤Ç¥Î¥ê¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤«¤é£°¡¦£°£¶£¹ÉÃº¹¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¡£¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¯¥ë¥µ¡¼¥É¤â¡¢¥À¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¾ÍèÀ¡Ù¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ò¡ØËÜÊª¤À¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¼¡À¤Âå¤Îà²øÊªá¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÄ¶°ïºà¤À¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬¼êÊü¤¹¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥Î¥ê¥¹¤È¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤¬¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬Èà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½ºß¤ÏÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î£²¿Í¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¶¯ÎÏ¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¼¡¤°¼¡¤Ê¤ëÅ·ºÍ¤òÃµ¤¹¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬³ÑÅÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë³ÑÅÄ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¡Ä¡£¤¤¤è¤¤¤èÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»Ô¾ì¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£