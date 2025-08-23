スイカでなんだか揉めてるっぽい？猫たちの睨み合いに大喜利も勃発

「これは僕のにゃ」「いいや、僕のにゃ！」

大きなスイカを間に挟み、まるで揉めているかのように向かい合う2匹の猫ちゃん。画面越しに言い争う声が聞こえてきそうなほど、不思議な臨場感に満ちた画像が話題を集めています。

Xユーザーの「サユヤス SHIBA＠COM」さん（以下、サユヤスさん）がこのほど投稿したのは、実家から送られてきたという2匹の猫ちゃんの写真。

「猫がスイカで揉めてるっぽい写真」というコメントとともに投稿されたその写真には、大きなスイカを挟み、サバトラのシャケくんと、茶トラのビワくんが睨み合う姿が写っています。

このスイカがどっちのものか、あるいはどっちが先に食べるか。そんな風なことを言い争っているかのような雰囲気です。

投稿のコメント欄にはこの微笑ましい光景に「美味しいの知っとるんや」「めっちゃ揉めてますね」「かわいすぎる争い」といった声が続々。

そのほかにも2匹がなんと言い合っているかという大喜利合戦も勃発。

「『これで遊ぶ？』『遊ぶんやない、食べるんや』」

「『誰が切るのニャ』『そりゃ、あんたでしょ』」

「『誰が一玉買ってこい言ったのよ！』『だって安かったし食べたかったんだもん……』」

といったコメントも寄せられています。どんなセリフを当てても不思議としっくり来る、奥行きのある画像です。

サユヤスさんによれば2匹は普段から軽く噛んだり、場所を奪い合ったりという小競り合いをする仲。今回もそんな普段の営みの一環だったのかもしれません。

この静かなバトルの顛末についてうかがってみると「一緒に送られてきた写真を見る限り、茶トラの方が威圧に屈した感じがします」とのこと。

バトル後の様子を写した別の1枚を見ると、奥にサバトラのシャケくんがいて、スイカを挟んで手前に茶トラのビワくんがいます。

心なしかビワくんはしょんぼりうつむきがちな表情で、撮影者に「何とか言ってやってよ……」と助けを求めているような気がします。

今回は負けてしまったかもしれませんが、ビワくんにはこれからも負けずにシャケくんへ挑んでいってほしいものです。

