¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬£±¼¡¥ê¡¼¥°Á´¾¡¤Ç·è¾¡£Ô¿Ê½Ð¡¡¸ÞÎØÌÜ»Ø¤·¤Æ¹¥Ä´¥¡¼¥×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥É¥ô¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¥¢¥É¥ô¥£¥Ã¥¯¥¹¾ïÏ¤¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤¬½çÄ´¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢£Ì£Ó¤Ï£´¾¡£°ÇÔ¤Ç¥×¡¼¥ë£Á£±°ÌÄÌ²á¤¬³ÎÄê¡££²£´Æü¤Î½à·è¾¡¤ÏÃæÉôÅÅÎÏ¤È»¥ËÚ¹ñºÝÂç¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£Ì£Ó¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Áª£´¾¡£°ÇÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½à·è¾¡¤ÏÌÀÆü£¹¡§£³£°¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£¹·î¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÏÂç°ìÈÖÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ì£Ó¤ÏÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½éÀï¤ÎÃÕÆâ¤ß¤É¤ê£Ã£È£Á£Ì£Ì£Å£Î£Ç£Å¡¡£Ã£Õ£Ð¤ÇÍ¥¾¡¡££²ÀïÌÜ¤Î¤É¤¦¤®¤ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£³°Ì¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍè·îÃÕÆâ¤Ø±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì£Ì£Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£