¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û²ÏÊÕ°¦ºÚ¡¡¥ß¥¹¤òÌÔ¾Ê¤â¥×¥é¥¹»×¹Í¡¡°¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²ÏÊÕ°¦ºÚ¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡¢½øÈ×Àï¤ÇàÇ¿á¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡º£µ¨£³ÀïÌÜ¤ÎÅìµþ²Æµ¨Âç²ñ½éÆü¡Ê£²£³Æü¡¢¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¡¢£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÅ¾ÅÝ¡££µ£¸¡¦£±£±ÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö»î¹ç¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÁ´Á³¤¤¤¤¡×¤È´¶¿¨¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡Ö¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ë¡Ê°¤¤ÉôÊ¬¤ò¡Ë½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¤ÏÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀë¸À¡£¾¡Éé¤ÎÀï¤¤¤Ø¡¢Âç¤¤ÊÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£