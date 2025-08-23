È¬Âå±Ñµ±»á£ö£óÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¡¹ÎÍÌäÂê¤Ç°Õ¸«³ä¤ì¤ë¡ÖÌäÂê¤Ïº¬¿¼¤¤¡×¡Ö½©¤ÎÂç²ñ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±»á¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬£²£³Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£²²óÀï¤òÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¹ÎÍ¹â¤¬ÌîµåÉô¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¹ÎÍÌîµåÉô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éô°÷´Ö¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤ä³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÈãÈ½¤¬Ê¨Æ¡££±²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äÆ±¹»´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¶¼Ç÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢£²²óÀï¤òÁ°¤Ë¼Âà¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎÀ©¤Çº£¸å¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£²£±Æü¤ËÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÈÂ©»Ò¤ÎÃæ°æÆ×°ìÉôÄ¹¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿£±¡¢£²Ç¯À¸¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¡ÖË½ÎÏ¡¢¤¤¤¸¤áÅù¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü³«Ëë¤Î½©µ¨¹ÅçÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡È¬Âå»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤ËÄ´ºº¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂ¾¤Î»ö°Æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£ºÇ½é¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤Î¤½¤â¤½¤â¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö»ö°Æ¤ò¼ýÂ«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¤Á¤Ã¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é¹Êó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¹ÎÍ¤¬º£²ó¤â½©µ¨Âç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ÈÉôÄ¹¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸òÂå¤µ¤»¤Æ¡¢¤³¤È¤Ê¤«¤ì¤ÇÂç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌäÂê¤Ïº¬¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡ÖËÍ¤Ï½©¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ï¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄ°Ê²¼¤Î¹ÎÍÌîµåÉô¤ÎÏÃ¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ¡Ê¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖËÜÍè²¿¤Î¤¿¤á¤ËÉô³è¤¬¤¢¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¡ÊÂç²ñ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Á´°÷¤¬Á´ÉôË½ÎÏÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡×¤ÈÈ¬Âå»á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃæ°æ´ÆÆÄ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£