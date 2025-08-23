しゃぶしゃぶ温野菜で「831円引き」クーポン配布！お得なクーポンは期間中何度も使えるよ〜。《25日開始》
しゃぶしゃぶ温野菜では、2025年8月25日から31日まで、しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリの会員限定で「野菜の日キャンペーン」を開催します。
公式アプリの「クーポン画面」を見せるだけ
全16種の国産野菜を中心に、バリエーション豊かな食べ放題メニューを提供しているしゃぶしゃぶ温野菜。8月31日の記念日「やさいの日」に合わせ、会計金額の合計から「831（やさい）円引き」となる企画を実施します。
しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリの「クーポン画面」を提示することで利用できます。
食べ放題コースを2人以上で注文し、値引き前の飲食代金が5500円以上の場合に利用可能です。クーポンは8月25日にアプリ内に表示され、期間中は何度でも利用できます。
ほかのクーポン券や優待サービスとの併用はできませんが、各種年齢割（小学生未満無料、小学生半額、60歳以上500円引き）との併用は可能です。事前予約の食べ飲み放題コース、一部店舗で販売しているランチ特別価格メニューは対象外です。
詳細は公式サイトのキャンペーンページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部