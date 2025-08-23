カンテレ「おかべろ」が２３日、放送され、ゲストとして女優・高島礼子（６１）が登場した。

「２５年間、自分で（車を）運転してない。けっこう私、うまいんですよ」と話すと、ナインティナイン・岡村隆史が「レーサーやったから」と説明した。

女優デビュー前、実はレーサーだった高島。「高校卒業してＯＬさん３年ほどやってました。その間もずっと車に関わる仕事したくて。車が大好きで。１６歳の（原付）バイクから始まり、４輪、車にハマり。免許証が命より大事（だった）」と笑顔で振り返った。

２１才でモータースポーツライセンス国内Ａ級を取得。「ＧＴの前座レース」というレディースカップに出場するなどしていたが、「（レースは）とにかくお金がかかる。お金がなさすぎて」とアマチュアレーサーとしての活動費を稼ぐためにと、「キャンギャル」に転身。「２３、２４歳って、モデルとしてもレーサーとしてもベテランどころか終わってた（苦笑い）」と、レースクイーンやキャンペーンガールの仕事をしていたところ、１９８８年、女優として声がかかり、ドラマ「暴れん坊将軍」でデビューしたという。

「何か（事故）あったらご迷惑をおかけする」と２５年ほど前から自分で運転することはやめ、現在はウオーキングが趣味で１日に６時間歩くことも。「電車やバス」を乗りこなしていると笑顔で語った。