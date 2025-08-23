「せめて安らかに送り出したい」被害者遺族がコメント　神戸女性刺殺事件で逮捕の谷本将志容疑者（35）事件直前に10分以上被害者の後つけていたか

兵庫・神戸市のマンションで住人女性を殺害した疑いで逮捕された男が、事件前10分以上、女性の後をつけていたとみられることが分かりました。

22日夜に身柄を神戸に移された東京都に住む会社員の谷本将志容疑者(35)。

8月20日神戸市中央区のマンションのエレベーターで、住人の片山恵さん(24)をナイフで複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。

捜査関係者への取材で片山さんが事件直前10分以上にわたり、谷本容疑者とみられる男に後をつけられる様子が防犯カメラに映っていたことが新たに分かりました。

勤務会社によると、谷本容疑者はとても真面目で客からの評判は良かったといいます。

谷本容疑者の勤務先の代表取締役：

裏切られたという気持ち。こんな不祥事を起こすとは思ってもみなかった。

谷本容疑者は事件の3日前から休暇を取り、地元の関西に戻っていたとみられます。

22日は出勤するはずでしたが職場に姿を見せることはなく、会社からの連絡にも応じませんでした。

その夕方、東京都奥多摩町にいたところ、谷本容疑者は身柄を捜査員に確保されたのです。

確保の様子の目撃者：

男の人が叫んでいて、刑事の人が押さえていた。暴れている感じがした。

警察の調べに対し、谷本容疑者は殺意を否認しています。

片山さんの遺族は23日、「悲しみに暮れ、混乱した状態が続いていますが、せめて安らかに送り出したいとの思いでおります」とコメントを出しました。

これまでのところ2人の接点は分かっておらず、警察は詳しい動機を調べています。