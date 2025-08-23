前日最終オッズが８月２３日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は北海道で３連勝中の洋芝巧者（１６）カルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）で５・４倍。前走のアルクオーツスプリント・Ｇ１で２着に入るなど、重賞で好走を続ける（１０）ウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）が５・７倍で続く。ＮＨＫマイルＣを制して３歳マイル王に輝いた（５）パンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は６・３倍で３番人気。重賞で２度の２着がある（６）ペアポルックス（牡４歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）が７・５倍、キャリア１２戦で馬券内を外したのが２度だけという（３）レイピア（牡３歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）が８・１倍で、この５頭が１０倍以下となっている。

馬連は（５）―（１６）が１６・３倍で１番人気。（５）―（１０）が１６・６倍、（１０）―（１６）が１７・４倍で続き、単勝上位人気３頭を中心に売れている。

３連単はすべて万馬券の混戦ムード。１番人気は（１６）→（１０）→（５）が１２７・８倍。（５）→（１６）→（１０）、（１６）→（５）→（１０）が１２９・３倍で並び、（５）→（１０）→（１６）が１３５・４倍で４番人気となっている。こちらも上位３頭を中に売れており、人気が拮抗（きっこう）している。