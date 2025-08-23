西村歩乃果、3年ぶりショートにイメチェン「印象変わる」「待ってた」の声
【モデルプレス＝2025/08/23】タレントの西村歩乃果が8月22日、自身のInstagramを更新。3年ぶりのショートヘアを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】西村歩乃果、電撃イメチェン姿
西村は「びっくりさせてごめんなさい。3年ぶりショート」と新しいヘアスタイルを報告し、「ショート好きのみなさんお待たせしました。ロング好きな方はしばらくお待ちくださいませ」とファンに向けてメッセージを送った。動画にはカットの様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「新鮮」「ショートも似合いすぎる」「可愛い」「ショート待ってた」といったコメントが寄せられている。
西村は、2017年に秋元康氏が企画したテレビ朝日系公開オーディション番組「ラストアイドル」に出演し、2022年5月まで女性アイドルグループ・ラストアイドルとして活動。Netflixで世界配信中の「オオカミちゃんには騙されない」にも出演し、大きな話題を呼んだ。現在はYouTube、グラビアなど幅広く活躍している。（modelpress編集部）
