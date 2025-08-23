近藤千尋、ショートパンツで美脚全開「ダンス練習の時の服はセットアップが楽ちん」
【モデルプレス＝2025/08/23】モデルでタレントの近藤千尋が22日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】近藤千尋、圧巻美脚輝くショーパン姿
23日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催される音楽イベント『LOVE IT! ROCK 2025』に出演する近藤は「ダンス練習の時の服はセットアップが楽ちん」とつづり、私服姿を公開。「明日はいよいよ本番」とイベントが迫っていることを報告し、「みなさん一緒に楽しみましょ」とファンに呼びかけた。写真には、ブラウンの長袖Tシャツとショートパンツのセットアップ姿でスラリと伸びる美しい脚を披露し、ドリンクを飲む姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美脚が眩しい」「お洋服も可愛い」「癒やされる」「イベント頑張ってね！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
