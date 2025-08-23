【明治安田J1リーグ】柏レイソル 4−2 浦和レッズ（8月22日／三協フロンテア柏スタジアム）

【映像】選手とサポーターが一触即発

浦和レッズのFWチアゴ・サンタナが、試合後にサポーターたちと口論となった。

浦和は22日、明治安田J1リーグ第27節で柏レイソルと敵地で対戦。前半にDF長沼洋一とFW松尾佑介のゴールでリードするも、後半にまさかの4失点。優勝争いに食い込めるかどうかという、上位チームとの“シックスポインター”で悔しい逆転負けを喫した。

選手たちにとってもサポーターにとってもフラストレーションが溜まる試合。それだけに、試合後のゴール裏は殺伐とした雰囲気に。選手たちが挨拶をしようと整列する中、チアゴ・サンタナが一部のサポーターたちと口論となり、席の目の前まで詰め寄った。GK西川周作が間に入って止めようとするも、両者はヒートアップ。最後はスタッフたちに引き剥がされて、なんとかその場は収まった。

解説を務めた林陵平氏はこの様子を見て「前半そこまでいいゲームして、後半こうなると難しさはありますよね」と両者を思いやるコメントを残している。

またSNSのファンたちも「こんなの見たくないよ」「悔しい気持ちはわかるけど…」「選手も悔しいだろうけど、サポーターも悔しいよなー」「この負け方はきつい」「すごくいい前半からまさかの後半」と落胆の様子。さらに「サンタナはなぜ言われているか理解した方がいい」「言われるには理由があるからな」「サンタナのパフォーマンスで何を言い返すんだ」「なんでサンタナがキレてるんだよ」などチアゴ・サンタナへの批判的なコメントも多く見られた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）