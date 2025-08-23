¡Ö¥¦¥Á¥Ê¡¼º²¡×¤ËÆáÇÆ¡¢Ç®¶¸¤Î±²¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ
¡¡¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¦¥Á¥Ê¡¼¡Ê²Æì¡Ëº²¡×¡£²Æì¾°³Ø¹â¤¬¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼¤À¤Ã¤¿1962Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ½é½Ð¾ì¤«¤é60Ç¯Í¾¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿»ÔÌ±¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ï23Æü¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æì¸©ÀªÍ¥¾¡¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©Ì±¤ÎÂæ½ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÆáÇÆ»Ô¤ÎÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡£¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÏÊú¤¹ç¤¤¡¢¼êÍÙ¤ê¡Ö¥«¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¡×¤òÉñ¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡³¤¥Ö¥É¥¦ÀìÌçÅ¹¤ÎÅ¹°÷Âç¾ëÍ´õ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö18ºÐ¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡£ÃÏ¸µ¤Î³§¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÄÒÊªÅ¹¤ò±Ä¤à¶Ì¾ë¹¯Âë¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ÊËöµÈ¡ÊÎÉ¾ç¡ËÅê¼ê¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Î²Æì¾°³Ø¹â¹ÖÆ²¤Ë¤ÏÌó600¿Í¤Îºß¹»À¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ìÂÇÀÊ¤´¤È¤ËÂç¤¤Ê¥¨¡¼¥ë¡£Í¥¾¡¸å¤Î¹»²ÎÀÆ¾§¤Ç¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤é¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿3Ç¯ÅÐÀîÍ§´î¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡ÖÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£