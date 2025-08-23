市販のアイスでかんたん絶品！バニラレアチーズケーキ 〜桃のアールグレイマリネのせ〜

みなさん、こんにちは。今回ご紹介するのはいつもより豪華な夏のスペシャルメニュー。ババロアのような風味を感じるバニラレアチーズケーキに、アールグレイが香る華やかでジューシーな桃のマリネをのせました。私自身もお気に入りのデザートメニュー。

夏のスペシャルおやつとして、お客様のおもてなしに、家族のだんらんにぴったりのチーズケーキです。

バニラアイスクリームを溶かして使うだけで、卵黄や生クリームを準備せずにバニラ風味のレアチーズケーキが簡単に出来上がります。桃のアールグレイマリネは切って、混ぜるだけの簡単さ。なのにおうちで作ったとは思えない本格的な味わいに。

それぞれもおいしいのですが、この2つが合わさることでさらにスペシャルなおいしさになります。桃がおいしい時期にぜひ作ってみてくださいね。

バニラレアチーズケーキ〜桃のアールグレイマリネのせ〜





材料（21×16.5cmのホーローバット１台分）

＜バニラレアチーズケーキ＞



クッキー 120g



粉ゼラチン ５g



クリームチーズ 200g



グラニュー糖 50g



バニラアイスクリーム 200g



＜桃のアールグレイマリネ＞



桃 １個



グラニュー糖 小さじ１



レモン汁 大さじ１



紅茶葉（アールグレイ）小さじ1/2



ミント お好みで



＊紅茶葉はティーバッグのものを使用すると葉が細かくて便利です。リーフティーを使用する場合は細かく刻んでください。

作り方

下準備：粉ゼラチンは冷水大さじ3（分量外）にふり入れてふやかしておきます。





1. クッキー100gをバットに敷き詰めます。



＊敷き詰めるのは大体で大丈夫。隙間があってもOK





2.クリームチーズは耐熱ボウルに入れて600wの電子レンジに30〜60秒かけてやわらかくします。なめらかになるまで泡立て器でよく混ぜ、グラニュー糖を加えてさらに混ぜます。





3.電子レンジで加熱して溶かしたゼラチンを２に加えてよく混ぜます。





30秒ほどレンジにかけて柔らかくしたアイスを加えなめらかになるまで混ぜたら、1の型に流し入れ冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。





4.桃の皮を剥き、好みの大きさに切りボウルに入れます。

グラニュー糖、レモン汁、紅茶葉を加えて全体を混ぜ合わせて冷蔵庫で30〜60分ほど冷やします。





5.冷やし固まった３の上に桃のマリネをのせて、残ったクッキーを砕いたものを散らし、お好みでミントを飾って完成。









＜ポイント＞

・今回はホーローバットを使いましたが、小さめの器やグラスに1個ずつ盛り付けても。



・バニラアイスはお好みのものを。脂肪分が多めの方がリッチな味わいに



・クッキーはボトムとトッピングに使います。食感の違いを楽しんで！

