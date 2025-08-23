½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¡Ö¹õ¡×¤òÃå¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡¤³¤À¤ï¤ê¼Î¤Æ¤¿¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÂÐºöËüÁ´¤Ç2¾¡ÌÜ¤Ø
CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè2Æü¤¬23Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂçÈ¢º¬CC¡Ê6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£8°Ì¤Ç½Ð¤¿¹©Æ£ÍÚ²Ã¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢¼ó°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Î¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿32ºÐ¤Ïº£½µ¡¢¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¹õ¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤»¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤ÈÌÀ²÷¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ó°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÝ¯°æ¿´Æá¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥«¡¼¥¿§¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¦¥§¥¢¤Ï¹õ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£½µ¤Ï¹õ¡Ê¤Î¥¦¥§¥¢¡Ë¤òÃå¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÊý¿ËÊÑ¹¹¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬½ë¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ø½ë¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µ¤²¹¤Ï29.1ÅÙ¡£Åìµþ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿ïÊ¬¤ÈÎÃ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¹©Æ£¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤µÂÐºö¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¹¤Î¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¡Ë¾®Çþ¤Ï¤¢¤Þ¤êÀÝ¤é¤º¡¢ÏÂ¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎÃ¤·µ¤¤Ê¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥³¥¢¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤¯¡Ø¾å¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤»¤ó¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤â¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¼Â¤Ï½éÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼èºàÂÐ±þ¸å¤Ï¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤·¤¿ÎÓºÚÇµ»Ò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£1¾¡ÌÜ¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤ß¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¹©Æ£¤Ï»Ä¤ê18¥Û¡¼¥ë¤òÀï¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë