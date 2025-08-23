TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の小柳ルミ子さんが、心療内科での診察を受けることを自身のブログで公表しました。
 

小柳さんは、先月22日に自身のブログで、愛犬のルルが旅立ったことを公表していました。それからの投稿では、未だ尽きぬルルへの思いを綴り続けています。

小柳さんは「あの日のルルの不思議」と題する投稿で、いつも仕事などで出かける間際にお菓子をお皿に入れ、ルルはそのお菓子皿に夢中になってしまうところを「あの日　初めて　サークルの真ん中で立ち止まり　振り返り　私の顔を見たのです！」と回想。「今思えば『ママ　ありがとう』なのか『ママ　さよなら』なのか」「私に最後の愛のメッセージを　贈ってくれたのかなと思っています」と綴っています。
 



そんな小柳さんは、「歯医者の先生にご紹介頂いた心療内科に　今日行って来ようと思います」と告白。「心療内科…73年生きてきて初めてです」という小柳さんは、愛犬ルルとの別れを経て「ながーいトンネルから抜け出せずにいる」「抜け出したいとも思わない」と気持ちを明かしました。

 



「只　心の動きに身を任せて　結論を出そうとも思わない」という小柳さんは「かけがえのない　私の命ルルたん」「恋しくて　恋しくて」「ママは　どうしたら良いか　わかんないよー」と、悲しみを訴えています。

