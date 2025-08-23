歌手の小柳ルミ子さんが、心療内科での診察を受けることを自身のブログで公表しました。



小柳さんは、先月22日に自身のブログで、愛犬のルルが旅立ったことを公表していました。それからの投稿では、未だ尽きぬルルへの思いを綴り続けています。

小柳さんは「あの日のルルの不思議」と題する投稿で、いつも仕事などで出かける間際にお菓子をお皿に入れ、ルルはそのお菓子皿に夢中になってしまうところを「あの日 初めて サークルの真ん中で立ち止まり 振り返り 私の顔を見たのです！」と回想。「今思えば『ママ ありがとう』なのか『ママ さよなら』なのか」「私に最後の愛のメッセージを 贈ってくれたのかなと思っています」と綴っています。







そんな小柳さんは、「歯医者の先生にご紹介頂いた心療内科に 今日行って来ようと思います」と告白。「心療内科…73年生きてきて初めてです」という小柳さんは、愛犬ルルとの別れを経て「ながーいトンネルから抜け出せずにいる」「抜け出したいとも思わない」と気持ちを明かしました。









「只 心の動きに身を任せて 結論を出そうとも思わない」という小柳さんは「かけがえのない 私の命ルルたん」「恋しくて 恋しくて」「ママは どうしたら良いか わかんないよー」と、悲しみを訴えています。

【担当：芸能情報ステーション】