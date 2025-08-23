パドレスのダルビッシュ有投手（39）が23日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、現地8月22日に45歳の誕生日を迎えた妻で元レスリング世界女王の山本聖子さんを祝福した。

ダルビッシュは聖子さんの肩を抱き寄せる2ショット写真を投稿しハートマークを添えて「Happy Birthday」と祝福した。

聖子さんも自身のインスタグラムのストーリーズで「ありがとう」と応えている。

この日ダルビッシュは本拠でのドジャース戦に先発。6回74球を投げ、1安打1失点、5奪三振で3勝目を挙げた。好投でチームを4連勝に導き、同率首位浮上に貢献。「妻も一番下の息子も同じ誕生日で、今日見に来てくれてるのでいいピッチングができなかったら恥ずかしいなと思っていたので、結果的にいいピッチングができて良かったと思います」と何よりの誕生日プレゼントとなった家族の前での好投を喜んでいた。

聖子さんとダルビッシュは2014年に交際を発表。15年には聖子さんが前夫との間にもうけた長男も一緒に同居生活を始め、同年7月に2人の間に男児が誕生した。16年に結婚し、17年3月に男児、19年11月に女児、22年8月に男児が誕生している。