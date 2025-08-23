客席のウェーブ発生

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が3-1で日大三（西東京）を下し、夏の甲子園初優勝を成し遂げた。閉会式後の甲子園には“異例の光景”が広がり、視聴者に驚きが広がっている。

観客みんなを巻き込んだ。

沖縄尚学の優勝で幕を閉じた今大会。閉会式後には客席でウェーブが起きた。沖縄尚学を応援する三塁側アルプス席から始まると左翼スタンドから右翼スタンド、一塁内野席からバックネット裏、そして三塁側内野席に到達した。観客席のファンたちが手を上げ、立ち上がって、決勝戦を称えていた。

NHKやBS朝日系の中継でも注目された異例ともいえるこの光景。朝日放送系でゲスト登場した元早実の斎藤佑樹さんは「初めて見ました」と驚いていた。

X上の視聴者や現地観戦のファンは感激。「初めて見た」「日大三高サイドもノリよく参加してくれて大きな拍手」「マジで何から何まで感動する」「負けた日大三高のアルプスもやってくれて嬉しかったな」などのコメントが集まっていた。



（THE ANSWER編集部）