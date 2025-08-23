俳優の阿部サダヲ（55）が22日放送のニッポン放送「グループ魂のオールナイトニッポンX（クロス）」に出演。俳優の皆川猿時（54）との本気を喧嘩を振り返る場面があった。

この日は「グループ魂」のMC・ボーカルの港カヲル（皆川猿時）ギター・暴動（宮藤官九郎氏）とともに、ボーカル・破壊として出演。今年は結成30周年ということもあり、精力的にライブを行っているグループ魂。

阿部と皆川の「本気の喧嘩」について、宮藤氏は「2006年だな」と19年前の出来事だと証言した。

とあるフェスで、「グループ魂」の後に「ORANGE RANGE」が控えていたが、同バンドの客が、場所取りですでに並んでおり、目の前のステージに目もくれない状態だったという。

阿部は「ワンピースっぽい水着で、出オチみたいな感じで出てったけど、ウケないもんだからさ、どんどん落ち込んじゃって。根が真面目なんですよ、この人（皆川）は。だから…それをちょっと叱ったら、本気で怒っちゃってさ」と喧嘩に発展したと明かした。

「いい大人がやることじゃないよね」と苦笑する宮藤氏に、皆川は「いやいやいや、うわあ、懐かしいなあ、あれ」と頭をかいた。