◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人は大けがから帰ってきた主砲・岡本和真内野手（29）の2戦連発となる先制＆決勝の10号ソロ＆2打席連発となる11号ソロなどでDeNAを下して3連勝。2カード連続勝ち越しを決め、6月30日以来54日ぶりの貯金2とした。

先発左腕・井上温大投手（24）は6回途中3安打無失点と好投し、5月21日の阪神戦（甲子園）以来10試合＆94日ぶりとなる今季4勝目（7敗）を挙げている。

試合後、阿部慎之助監督（46）との主なやりとりは以下の通り。

――4番が2打席連発。

「いやもう、素晴らしいホームラン2本でね、はい。素晴らしかったです、はい」

――ともに変化球を打った。岡本の現在の状態は。

「いやもう、ホームラン出てるんでね。いいでしょうね、はい」

――チーム初安打が先制弾、そしてもう1本。

「なかなか…うん。攻めきれずにね、いたんですけど。まあ、いい形でね。岡本が口火を切ってくれたなっていうのは思いました」

――井上は約3カ月ぶりの勝利。

「いや、まだね、借金があるピッチャーなんで…ね。あの…うん。いいピッチャーとは言えないんでね。とにかく、まず自分の借金も返さないといけないと思って頑張ってほしいですね、はい」

――2位と3位の直接対決で連勝。明日に向けて。

「いやもうね、カード勝ち越しましたけど。もう…ね。この時期になると、そんなの関係ないんでね。まず、ほんと目先の1勝、目先の試合をね、勝つ。それだけを考えてね、残り30試合やりたいなと思います、はい」