「佐渡島の金山」が世界遺産に登録されてから1年。波及効果を広めようと新潟市と佐渡市を周遊するスタンプラリーが開催されています。



PRアンバサダーを務めるのは動画クリエイターのけえ【島育ち】さんです。その活動に密着しました。

◆佐渡へ観光に にぎわうフェリー乗り場

佐渡への玄関口・新潟港。3連休の初日でにぎわうフェリー乗り場で話を聞きました。





◆世界遺産登録で観光客は増加

＜神奈川からの観光客＞「長岡の奥さんたちの実家に来ました。それで佐渡に旅行に。1泊ですけど」Q新潟市内には立ち寄らない？「新潟市内は今回は寄らない」＜栃木からの観光客＞「2泊3日、ずっと佐渡ヶ島で過ごそうと思います」

去年7月、世界遺産登録が決まった「佐渡島の金山」。



悲願達成に佐渡はお祝いムード一色に。



佐渡市によると市内の観光関連施設の入込数はことし1月から6月で25万人余り。前の年に比べて128パーセントと増加しています。



世界遺産登録がもたらす波及効果をさらに広げていくことが期待されています。

◆動画クリエーターに白羽の矢

そこで白羽の矢が立ったのが……



「さーどーがーしーま」のフレーズで知られる、動画クリエーターの

けえ【島育ち】さんです。



佐渡出身の動画クリエイターで佐渡のあるあるなどをコミカルに発信する動画が人気を呼びユーチューブのチャンネル登録者数は100万人を突破！子どもたちの間まで抜群の知名度を誇ります。



これまでに花角知事や佐渡市の渡辺市長とのコラボ動画も撮影。



その発信力に行政も期待を寄せます。



＜中原市長 記者会見より＞

「けえさんという方が佐渡のご出身で小学生にとても人気があるそうなので。けえさんの発信力に期待をしているところです」

◆コラボ動画の相手は、新潟市長

ことし8月1日。新潟市役所を訪れたけえさん。



緊張した面持ちのけえさんがコラボ動画を撮影する相手は……市長です。



＜けえ【島育ち】さん＞

「佐渡ヶ島系ユーチューバーのけえと申します」



＜中原市長＞

「ユーチューバーの中原八一です」



けえ【島育ち】さん）

「ユーチューバーなんですか！？」



新潟市の中原市長訪問にはある目的がありました。

◆スタンプラリーで新潟市と佐渡市の周遊



新潟市は「佐渡島の金山」の世界遺産登録1周年を記念してスタンプラリーを企画。そのPRアンバサダーをけえさんが務めることになったのです。



観光地や飲食店に設置された二次元コードをスマートフォンで読み取りスタンプを集めて回るもので新潟市と佐渡市の周遊につなげる狙いがあります。

◆市長と動画撮影

スタンプラリーをPRするため中原市長と動画撮影に臨みます。



＜けえ【島育ち】さん＞

「こちらの学ランを着ていただくこととかって可能でしょうか」



＜中原市長＞

Q）学ランはいつぶりですか？

「高校生以来！」



どんな動画に仕上がるのでしょうか。

◆「一緒に盛り上げたい」

公開された動画には、中原市長も！



＜中原市長＞

「はじめてお会いしましたけど、素晴らしい青年ですね。これから佐渡を背負っていって ください」



＜けえ【島育ち】さん＞

「頑張ります！佐渡市も新潟市も盛り上げられるように頑張っていきます」



＜中原市長＞

「一緒に盛り上げましょう。ぜひお願いします」

◆新潟市でイベントも

けえさんが新潟市を訪れたもう一つの理由がありました。



新潟市で初めて行うイベント……その名も「オフガシマ会」です。



この日のために夜遅くまで動画を編集していたといい準備もばっちりです。



リハーサルではすべてのお客さんが楽しめるようにいろいろな座席から、演出の見え方や音の聞こえ方を念入りに確認します。



＜けえ【島育ち】さん＞

「今日のイベントはですね、（登録者数）100万人記念イベントということでこちらをみんなに見せたいと思ってて。（これが）金の盾です。YouTube100万人達成するともらえる盾なんですけど。みんなの反応が楽しみですね、これ見たときの……」





◆親子連れなど約400人が参加

そして「オフガシマ会」が始まりました。



2公演が行われ、合わせておよそ400人のファンが集まりました。



親子一緒に楽しめるイベントになっていて会場は大盛り上がりです。

最後はハイタッチでお見送り。



ファン、一人ひとりと交流を深めました。



＜参加者は＞

「けえさんも優しかったし、いままでの中でもよかったし、最高だった！」



Q）ハイタッチの時は何か話した？

「『いつも来てくれてありがとう』って言ってくれた」



佐渡金山の絵です。



「けえさんが、『この絵俺よりもうまいです』と言ってくれました。うれしかったです」



「楽しかったー」





◆佐渡市や新潟市の魅力を発信

ファンからさまざまな声をかけられたといいます。



＜けえ【島育ち】さん＞

「僕たちが作ったものでこんなに喜んでもらえて、『この後、佐渡島行ってくるわ』とか、そんな声まで、ありがたい声までもらえて。さらに新潟であったり佐渡を盛り上げられるように、もっと盛り上げられる存在になりたいなと思ってます」



佐渡市や新潟市の魅力を発信するけえ【島育ち】さん。その活動はますます広がっていきそうです。