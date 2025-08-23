好き＆行ってみたい「岡山県の森林浴スポット」ランキング！ 3位「蒜山三座」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岡山県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ブナ林や針葉樹林に囲まれていると、心が落ち着きます」（40代男性／山形県）、「山が一つだけではなく、3つ連なった独特な臨場感が味わえる。仲のよい兄弟のような印象を受ける」（30代男性／岡山県）、「清らかな空気と緑豊かな森が広がり、心身ともにリフレッシュできる自然の癒しが感じられるからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「展望台もあり、森林を楽しむのにぴったり」（20代女性／高知県）、「訪れた時、瀬戸内特有の穏やかな気候と豊かな緑が気持ちを明るくしてくれたからです」（50代女性／鳥取県）、「日本のエーゲ海と言われているヨーロッパの海岸風風景を見てみたい」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「日本の滝百選にも選ばれていますし、森林浴に最適だと思います。近くには歩道が整備されていますし、安心して自然の魅力が楽しめるので一度行ってみたいと思いました」（30代男性／福岡県）、「高さ110メートルを誇る中国地方屈指の滝で、幻想的で迫力があります」（60代男性／兵庫県）、「高さのある迫力ある滝からマイナスイオンをもらえるから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
3位：蒜山三座／39票岡山を代表する山岳景観の1つである蒜山三座（ひるぜんさんざ）は、大山隠岐国立公園の一角を担う美しい山並みです。上蒜山・中蒜山・下蒜山の3つの峰が連なる姿は雄大で、四季折々の自然美を楽しむことができます。春の新緑や秋の紅葉は特に見応えがあり、登山やハイキングを通じて森林浴を満喫できる場所として人気です。
同率1位：牛窓オリーブ園周辺の森林／43票「日本のエーゲ海」とも呼ばれる牛窓。その高台にある牛窓オリーブ園では、瀬戸内海を見渡す絶景を見ながら、園内に広がるオリーブ林の中でリラックスした森林浴が楽しめます。
同率1位：神庭の滝／43票落差110mを誇る中国地方随一の名瀑「神庭の滝（かんばのたき）」は、周囲を原生林に囲まれたマイナスイオンたっぷりの癒しスポット。滝までの遊歩道も整備されており、澄んだ空気と共に深い森林浴を満喫できます。
