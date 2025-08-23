後半で主導権を握った東北学院が中村学園三陽を撃破、準々決勝に駒を進める／全中男子決勝T

8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。東北学院中学校（宮城県）が中村学園三陽中学校（福岡県）を下し、ベスト8入りを果たした。

試合序盤は互角の戦いを演じるも、第2クォーターで7－17と劣勢に苦しみ、21－29と東北学院の8点ビハインドで前半は終了。一転して後半は東北学院がペースをつかみ、第4クォーターでは19－7と順調にスコアを伸ばすと、最終スコア56－49で中村学園三陽に勝利した。

接戦を制した東北学院は、伊藤嵩流が18得点4リバウンド、澁谷太陽が13得点3リバウンド3アシスト、花渕太一が10得点8リバウンド4アシスト3スティールをマーク。惜しくも敗退となった中村学園三陽は、奥村碧斗が24得点3スティールを挙げている。

■試合結果



東北学院中学校 56－49 中村学園三陽中学校



東北学院｜14｜7｜16｜19｜＝56



中村学園｜12｜17｜13｜7｜＝49

【動画】華麗な連携からバスケットカウントを獲得した東北学院！