【レポート】中島颯太、雑誌『JUNON』での連載をまとめた書籍を発売！「（お気に入りは）前半にあるセクシーな写真」

FANTASTICSのボーカル・中島颯太が、書籍『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』（主婦と生活社）の発売を記念して、8月23日に東京・紀伊國屋書店 新宿本店にてイベントを行った。

■4年間の中島颯太の成長やその時々の思いが詰まった一冊！

『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』は、雑誌『JUNON』にて2021年10月号～2025年9月号までの4年間、様々なテーマで撮影に挑んだ全45回分の連載とアザーカットにくわえ、表紙と巻末には地元・大阪で新規撮りおろしを収録。4年間の中島颯太の成長やその時々の思いが詰まった一冊となっている。

取材会の終盤には、8月18日に26歳の誕生日を迎えた中島へお祝いのバースデーケーキのプレゼントが。中島は「この4年間、自分の好きなことをかたちにして誰かのパワーになれていたなと感じていたので、26歳は僕の好きなことすべてを表現することで誰かのパワーになっていきたいと思うので、気合いを入れてこの1年を楽しみたいと思います！」と決意を新たにしていた。

■中島颯太 Q＆A

Q：4年間の連載がまとまった書籍が出版されましたが、完成した本書を見ていかがでしたか？

まず4年間の僕の連載が詰まった一冊を見て、とても懐かしい気持ちになりました。昔の写真を見て、この写真はまだ幼さがあるなとか、このとき緊張していたなとか、当時を思い出しますね。どんどん大人になっていく僕の成長が詰まっていると思います。メンバーにはまだ見せられていないのですが、普段の連載インタビューでメンバーのことを話している回が多くて、それも結構いじってしまっているので、メンバーにバレないといいなと思っています（笑）。でもツアーやイベントのこともよく話していたので、メンバーが見ても懐かしい気持ちになる一冊になっていると思います！

Q：撮り下ろしの撮影は地元・大阪で行われたそうですが、印象に残っているエピソードはありますか？

撮り下ろしの部分は地元の大阪で撮影させていただいたのですが、今回4年間の連載撮影で初めて雨が降ったんです。それまでずっと“晴れ男”だったんですけどね（笑）。本当は表紙の写真はロケで撮影する予定だったのですが、この雨のおかげで、今回表紙になった写真を撮影することができたので、今となっては“なるようになった。”“ええようになった。”なと思います！ 幼少期からよく行っていた“箕面大滝”では、雨上がりの神秘的な空間で写真を撮ることができましたし、僕はこれで育ったと言っても過言ではないくらい大好きな“もみじ天ぷら”も食べることができて、あたたかくて素敵な時間を過ごすことができました。お店の方に『また帰ってきます！』とつい言ってしまうくらい、アットホームな環境で撮影できたことがすごく嬉しかったです。

Q：本書に点数をつけるなら何点でしょうか？

100点以上です。10ケイちゃんですね（笑）。4年間の連載で僕がやりたいことをたくさん実現していただきましたが、今回初めて撮影前に“表紙撮影のアイデアはありますか？”と聞いていただいて、僕から“シンプルだけどおしゃれな写真にしたいです”とか“イスを使いたいです”と提案して、それがまさにドンピシャで実現した表紙写真にできたなと思っています。タイトルも新たに書き直したんですが、今回は筆ペンを用いて大人っぽく書いてみました。細かい部分までこだわって作り上げた一冊なので、ぜひそこにも注目していただけたらと思います。

Q：お気に入りのカットを教えてください！

本の前半にある、セクシーな写真を撮ったページです。初めてのセクシー撮影だったので、すごく印象に残っています。ファンの方からの反応もすごく新鮮でうれしかったですね。後半では、神田神社で袴を着ながら撮影したページが思い出に残っています。それまではしっかり外にロケへ出かける機会が少なかったので、自分もワクワクしてしまってSNS用に動画撮影をしてみたり、楽しい時間を過ごした記憶があります。

■書籍情報

2025.08.18 ON SALE

『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』

