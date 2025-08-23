指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が23日、東京・新宿バルト9で、ライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ME THE MOVIE」の公開記念舞台あいさつに出席した。

今年2月にさいたまスーパーアリーナで行った6周年コンサートに密着した作品。

舞台あいさつにはメンバー全員が登壇し、リーダー蟹沢萌子（25）は「私たちも公開を楽しみに待っていました。公開初日も朝早い上映会だったり、今日も足を運んでくださったり、ライブビューイングで見に来てくださって、本当に愛に包まれているとすごく感じました。私たちも皆さんに愛をお届けしてダイヤモンドのようなグループになっていきたい」と話した。

6年間を振り返った映像も満載で、谷崎早耶（25）は「まさに≠MEの青春がぎゅっと詰まった映画です」と自信を見せた。

締めのあいさつで、冨田菜々風（25）は「夢を追いかける私たちのありのままの姿が映し出されています」と話した。

ほか、尾木波菜、落合希来里、河口夏音、川中子奈月心、櫻井もも、菅波美玲、鈴木瞳美、永田詩央里、本田珠由記が出席。