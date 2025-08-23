【7位〜12位】8月24日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】山羊座
総合運：★★★☆☆
メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。
勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッと掴むはずです！
金運
パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向きあったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！
ラッキーアイテム：スタイリング剤
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】射手座
総合運：★★★☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「1歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の1歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運
少しの値段の違いを気にして、「安い方でいいかな」と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質が良くて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとGOOD。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】蠍座
総合運：★★☆☆☆
すぐそばにいてくれる人たちが、今日は、あなたに喜びや気づきを与えてくれるはず。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿を見せてください。笑うときに人と目をあわせると、喜びはさらに大きくなっていきます！
恋愛運
長所も短所もすべてひっくるめて「魅力的だな」と思える日。恋の相手に対しては、愛情と理解が深まるのを感じられるでしょう。出会った相手には、あなたも自然体で接することができそう。笑いあうことで、恋がグンと盛り上がります。
金運
友情や自由な時間などに対して、「お金よりもはるかに大切だ」という気持ちが強くなる運気。重要なのは、どちらも大切なのだと忘れないこと。友情や自由時間を保つのにお金も不可欠だと確認すると、お金との縁も強くなります！
ラッキーアイテム：乳製品
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】天秤座
総合運：★★☆☆☆
「自分だけの秘密にしておかなければ…」ということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はナシ。ただ、1つ嘘をつくと、嘘を重ねなければならなくなります。隠したほうがいいことについては、なにも言わないのがベスト。
恋愛運
今日は、はっきりと恋が前進するわけではないかもしれません。ただ、あなたのやさしさが相手の心に染みこんで、心のつながりを強めることができそう。「同情はよくない」と考えず、ねぎらいや癒しの言葉をかけるといいでしょう。
金運
期待していなかった臨時収入があるなど、好調な金運の日です。普段は「贅沢だから…」という理由でやめていることに、今日はお金を使ってみて。自分へのご褒美をすることで、それ以上のお金とのつながりが生まれる日でもあります。
ラッキーアイテム：ルームランプ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】双子座
総合運：★☆☆☆☆
なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。
恋愛運
「なにをしてほしいか」ではなく「相手のためになにができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。
金運
今日は「お金を失った…」「無駄づかいだった」と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関してなにもアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。
ラッキーアイテム：記念コイン
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】牡牛座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとしたことで悲しくなったり感激したりと、感情の動きが激しい日。一方で、いろんな発想が湧く運気でもあります。自分のなかで想像を広げたり深めたりして、人に話さないようにすれば、浮かんだアイデアを生かしやすくなるはず。
恋愛運
複数の人があなたに接近してきて、選ぶ立場になるかも。出会いの場では、すぐに「この人」と決めてしまわないことがポイント。また、オシャレが運気も魅力もUPするカギに。恋の相手の好みより、自分が好きなものを優先して。
金運
ほかの人の意見は、今日はあまり気にしないで。「買うべきだ」と思ったものには、お金を使ってOKです。反対に、節約するべきだと感じた部分は、きっちりと締めましょう。お金の実力も運気もグンとアップします！
ラッキーアイテム：ミントタブレット
ラッキーカラー：オレンジ