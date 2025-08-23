奥入瀬渓流は、ブナやイタヤカエデなどの落葉広葉樹に囲まれたキノコの宝庫なのをご存知ですか？なかでも毒キノコは、色や形の多様さから奥深い魅力があります。

今回「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」で2025年9月1日（月）〜10月7日（火）の期間に開催する「毒きのこさんぽ」では、皮膚がただれる「カエンタケ」や致死性のある「ドクツルタケ」などを、キノコの発生状況に応じて渓流コンシェルジュが案内。秋の奥入瀬ならではのミステリアスな一面に迫る、知的好奇心をくすぐる体験プログラムになっています。



1日20食限定！ 「毒きのこスイーツ」

さらに「毒きのこさんぽ」開催期間中の20時30分〜21時、⻄館2階「渓流-BASE」では、毒キノコをモチーフにした「毒きのこスイーツ」2530円を1日20食限定で提供します。

「カエンタケ」の鮮やかな赤色や刺激を香り豊かなとうがらしで表現したチョコレートをはじめ、闇夜にぼんやりと照らし出される「ツキヨタケ」から着想を得たパート・ド・フリュイなど、ミステリアスな毒キノコをスイーツで表現♪ 毒キノコを想像しながらスイーツを食べ進めることで、特徴を探りながら、見て・食べて楽しむことができます。



＜毒きのこスイーツ＞

ツキヨタケ：暗い森の中でほのかに青白く輝くツキヨタケの幻想的な色合いを、リンゴ果汁のやさしい甘みで再現したパート・ド・フリュイ

ドクベニダケ：細く広がる菌糸の様子をふわふわのわたあめで表現し、カシスの酸味で彩ったカシスムース

カエンタケ：触れるだけで皮膚に炎症を引き起こすカエンタケの危険な存在感を、とうがらしを利かせたビターなチョコレートで表現したチョコレート

ドクツルタケ：内臓を破壊するほどの猛毒をもつドクツルタケの危うさを、シャルトリューズとアブサンの刺激で表現したホワイトチョコレート

ヒナノヒガサ：苔の上に生えているヒナノヒガサを表現した抹茶のシフォンケーキ



インスタ投稿でオリジナルカプセルトイをゲット

オリジナルの「毒きのこガチャ」

宿泊期間中に奥入瀬渓流で見つけた毒キノコを「#毒きのこさんぽ」「#奥入瀬渓流ホテル」「#星野リゾート」をつけてInstagramに投稿し、投稿した画面をスタッフに見せると、毒キノコをモチーフにしたオリジナルのカプセルトイを回すことができます。

「毒きのこガチャ」に入っているのは、奥入瀬渓流の森に生息する代表的な毒キノコをデザインしたオリジナル缶バッジやフィギュアです。鮮やかな赤色が特徴のカエンタケの缶バッジや、暗い場所でぼんやり光るツキヨタケフィギュアなど、個性豊かな毒キノコを表現したデザイン。オリジナルグッズを持ち帰ることで、旅行後も自宅で毒キノコを愛でることができますよ。



奥入瀬渓流滞在を満喫できる貸出セットも充実

奥入瀬渓流ホテルでは、滞在をさらに充実させるアクティビティが揃っています。奥入瀬渓流を満喫するための「渓流お出かけティーセット」24時間2750円や、「思い出インスタントカメラセット」24時間3300円などのほか、双眼鏡や自然に関する本など、奥入瀬渓流散策に必要なアイテムを取り揃えた「渓流満喫セット」24時間1980円など貸出セットも充実。ぜひ利用して、思い出に残る滞在にしてくださいね。



■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート「毒きのこさんぽ」

期間：2025年9月1日（月）〜10月7日（火）

住所：青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

時間：13時〜15時30分

料金：1名5500円（税込）。宿泊は別途、1泊2食付き2万5100円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込）

アクセス：JR八戸駅から車で約1時間30分（無料送迎バスあり・要予約）

対象：宿泊者限定（７歳以上）

予約：７日前までに公式サイトから予約

定員：6名



●悪天候の場合はツアー中止の場合があります。

●小雨決行ですので雨具をご持参ください。

●「Instagram」は、米国およびその他の国におけるMeta Platforms, Incの商標です。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

