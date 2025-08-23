Apple TV+の注目ドラマシリーズ！今こそ一気見＆復習したい作品は？

Apple TV+では、監督アルフォンソ・キュアロン＆主演ケイト・ブランシェットのドラマシリーズ『ディスクレーマー 夏の沈黙』や、シーズン2が待たれるアンナ・サワイ主演のゴジラ初となるSFドラマ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』など、毎月豪華なハリウッドスターや実力派監督によるハイクオリティなオリジナル作品を独占で配信中！

8月は、ジェイソン・モモアが主演・脚本・製作総指揮を務める新ドラマシリーズ『チーフ・オブ・ウォー』や、忽那汐里 出演の大人気SFドラマ『インベージョン』の新シーズンが登場。その他、8〜9月配信作品を一挙にご紹介！

Apple TV+8月の注目ドラマシリーズ

今月ぜひ注目いただきたいのは、ジェイソン・モモアが主演・脚本・制作総指揮を務める『チーフ・オブ・ウォー』。8月1日（金）に配信開始し、毎週金曜に新エピソードを大好評配信中！ ハワイ出身でルーツを持つジェイソン・モモアが、ハワイの偉人カメハメハ大王と戦った伝説の戦士カイアナを演じる。ハワイの美しい大自然の中で繰り広げられる壮大な戦いと、翻弄される先住民たちの人間ドラマを描く。夏の夜をさらに熱くする話題作！

さらに、Apple TV+でも大人気のSFドラマ『インベージョン』の新シーズンが8月22日（金）より配信開始！ 制作総指揮を務めるのはサイモン・キンバーグ（制作総指揮『オデッセイ』、脚本「X-MEN」シリーズ）。エイリアンに侵略（＝インベージョン）される地球で、生き残りをかけ戦う人々の姿を描く。物語の鍵を握る重要人物を演じるのは、忽那汐里（『デッドプール2』『デッドプール＆ウルヴァリン』）。新シーズンではついに侵略者のエイリアンたちの全貌が明らかになる―！

『ザ・スタジオ』で大注目のセス・ローゲンが主演・製作総指揮を務めるコメディドラマ『プラトニック』。待望のシーズン2を8月6日（水）より大好評配信中！ 映画『ネイバーズ』シリーズで夫婦役を演じたセス・ローゲンとローズ・バーンの2人が、本作では“中年男女の親友”に！息の合った掛け合いにハマること間違いなし。

Apple TV+今こそ一気見＆復習したい！この秋配信開始のドラマシリーズ

新シーズン配信直前＆シーズン7まで制作決定！ 第77回エミー賞、作品賞（ドラマシリーズ部門）や主演男優賞（ドラマシリーズ部門）など5部門ノミネートされた大人気＆大注目のドラマシリーズ『窓際のスパイ』。ゲイリー・オールドマン（『ダークナイト』「ハリー・ポッター」シリーズ）が引退作に選んだ本作。「007」シリーズでおなじみのジェームズ・ボンドが所属するイギリスの諜報機関MI6とは異なり、イギリス国内の安全保障を担うMI5を舞台に、“窓際”に追いやられた落ちこぼれスパイたちの活躍を描く。

こちらも新シーズン配信直前！ 2024年エミー賞主演女優賞（ドラマシリーズ部門）に、主演・製作総指揮ジェニファー・アニストン＆リース・ウィザースプーンがWノミネートされ話題となった『ザ・モーニングショー』。アメリカの朝の顔、情報番組のホストを務める2人を中心に、報道の裏で繰り広げられる人間ドラマをスキャンダラスに描く。

Apple TV+『チーフ・オブ・ウォー』

8月1日（金）配信開始、毎週金曜新エピソード配信中

全9エピソード／出演：ジェイソン・モモア、ルシアン・ブキャナン、テムエラ・モリソン 他



日本でも広く知られる、8つの島を統一しハワイの初代国王となった＜カメハメハ大王＞。その陰で戦った、もう一人の伝説の戦士“カイアナ”（ジェイソン・モモア）。本作は、ハワイ諸島統一から、植民地化という壮絶な時代を生きた戦士カイアナを主人公に描く、史実に基づいた物語。ハワイの自然や文化をこよなく愛するカイアナは、船でハワイにやってくる西洋諸国の技術力を目の当たりにし、あることを決意する。それは、西洋諸国に対抗するため、【ハワイにある8つの島をひとつにまとめる】こと。そこに立ちはだかるのは、その頃マウイ島を中心に大きな勢力を誇り、ハワイ諸島を支配しようと目論むカヘキリ王だった。カイアナは、カヘキリから島統一を手伝うようにと誘いを受けるも、その誘いを固辞。カイアナとカヘキリは対立を深めていくことになる。そして、やってくる王国の命運を懸けた決戦――。“ハワイ統一”をめぐる激動の時代の中、戦いに身を投じることを決意したカイアナにどんな物語が待ち受けているのか。そして、彼はハワイのどんな未来を見据えているのか…。伝説の戦士として語り継がれる、彼の生き様をその目に焼き付けてほしい。

主演・脚本・製作総指揮、そして最終話の監督を務めるのは、ホノルル出身でハワイ先住民を先祖に持ち、ハワイにそのルーツを持つジェイソン・モモア（『マインクラフト／ザ・ムービー』、「アクアマン」シリーズ）。グラミー賞とアカデミー賞の受賞経験をもつ映画音楽界のレジェンド、ハンス・ジマーがテーマ曲を手掛け、壮大な世界観をもたらす。共演は、ルシアン・ブキャナン（「ナイト・エージェント」）やテムエラ・モリソン（『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』、「マンダロリアン」、「ボバ・フェット」）など、実力派の俳優陣が脇を固める。

誇り高く戦い抜いたカイアナの生き様に迫る意欲作。スリリングで重厚なストーリーに加え、ハワイが誇る雄大な自然を切り取った息を呑むほど美しい映像美で織りなす、モモア渾身の新ドラマに注目だ！

Apple TV+『インベージョン』シーズン3

8月22日（金）配信開始、毎週金曜新エピソード配信

全10エピソード／出演：忽那汐里、ゴルシフテェ・ファラハニー、シャミール・アンダーソン、インディア・ブラウン 他



製作総指揮には、アカデミー賞ノミネート＆エミー賞2度ノミネートを果たしたハリウッドのSFヒットメーカー、サイモン・キンバーグ（『オデッセイ』「デッドプール」シリーズ、「X-MEN」シリーズ）。ゴルシフテェ・ファラハニー（『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』）が主演を務め、忽那汐里の他、シャミール・アンダーソン（『ジョン・ウィック：コンセクエンス』）などが出演。

Apple TV+『プラトニック』シーズン2

8月6日（水）配信開始、毎週水曜新エピソード配信中

全10エピソード／出演：セス・ローゲン、ローズ・バーン、ルーク・マクファーレン、カーラ・ギャロ 他



エミー賞多数ノミネート「ザ・スタジオ」で大注目のセス・ローゲンが主演・製作総指揮を務め、共演は『ネイバーズ』で夫婦約を演じたローズ・バーン。他、ルーク・マクファーレン（『ナイトシフト 真夜中の救命医』）、カーラ・ギャロ（『BONES −骨は語る−』『LAW & ORDER』）など。

Apple TV+『窓際のスパイ』シーズン1〜4

各シーズン：全6エピソード／出演：ゲイリー・オールドマン、ジャック・ロウデン、クリスティン・スコット・トーマス 他



第77回エミー賞、作品賞（ドラマシリーズ部門）や主演男優賞（ドラマシリーズ部門）など5部門ノミネート、Apple TV+でも常に「TOP10：シリーズ」にランクインしている大人気ドラマシリーズ。ミック・ヘロンの人気小説シリーズ「Slow Horses」を原作とし、ゲイリー・オールドマンが引退作に選んだ本作。「007」シリーズでおなじみのジェームズ・ボンドが所属するイギリスの諜報機関MI6とは異なり、イギリス国内の安全保障を担う MI5 を舞台に、“窓際”に追いやられた落ちこぼれスパイたちの活躍を描く。傲慢で悪名高いジャクソン・ラム（ゲイリー・オールドマン）が、名誉挽回を狙う曲者ばかりのエージェントたちを率いて、英国の安全のために暗躍する――！ 主演ゲイリー・オールドマンの脇を固めるのは、ジャック・ロウデン（『ダンケルク』）やクリスティン・スコット・トーマス（『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』）ら。

Apple TV+『ザ・モーニングショー』シーズン1〜3

8月22日（金）配信開始

各シーズン：全10エピソード／出演：ジェニファー・アニストン、リース・ウィザースプーン、マーク・デュプラス、スティーヴ・カレル 他



主演・製作総指揮は、エミー賞主演女優賞にシーズン1でノミネートされたジェニファー・アニストン、シーズン2でノミネートされたリース・ウィザースプーン、そしてシーズン3では Wノミネートされるという快挙を成し遂げた2人が務める。朝の人気情報番組“ザ・モーニングショー”の現場を舞台に、テレビ局の表と裏で巻き起こる人間ドラマを大胆かつ赤裸々に描いた本作。

朝の顔として長年愛されていた情報番組のホスト、アレックス（ジェニファー・アニストン）とミッチ（スティーヴ・カレル）。ミッチがセクハラの加害者として告発されたことで番組を降板、番組は存続の危機に。番組を立て直すためアレックスは、人々の生の声を届ける熱意あるジャーナリストとして話題となったブラッドリー（リース・ウィザースプーン）を、半ば強引に次期ホストとして世間に発表。突如、朝の顔になってしまったブラッドリーは、慣れないテレビの現場で、生放送される自身の言葉の重みや、裏側で働く人々の思惑に戸惑いながらも共同ホストとして大先輩のアレックスに導かれていく…。カメラの裏側では、ポスト争いや買収計画、不祥事などが次々と巻き起こる中、2人は今日も視聴者に最新ニュースを届けるため、笑顔でカメラの前に立つ―！

