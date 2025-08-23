◇MLB パドレス 2-1 ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)

パドレスは宿敵ドジャースとの接戦に勝利。シルト監督は奮闘をみせたナインをたたえました。

先発のダルビッシュ有投手は、6回74球を投げ、1安打、5奪三振、2四死球、1失点の力投。アレックス・フリーランド選手のソロホームランによる1安打のみに抑えました。

打線はブレーク・スネル投手に対して、4回は先頭打者が四球で出塁し、犠打で得点圏へ。3番のマニー・マチャド選手のタイムリーや5番のザンダー・ボガーツ選手の犠牲フライで試合をひっくり返します。守りでは6回にレフトを守るガビン・シーツ選手が鋭いライナーを好捕。中盤以降に2つの併殺を取るなど、7回以降は自慢の救援陣が無失点リレーで逃げ切りました。

シルト監督は、「僕たちはいろんなスタイルを持っているが、今日の試合はその一つの典型だった。僕たちはいろんな形で相手に勝つことができる。今夜は、昔ながらのやり方だったね」とコメント。「先発が6イニング投げて、ダルビッシュは素晴らしかった。状況打撃や、犠牲フライでの得点、センター方向への打撃、ボギー(ボガーツ)の犠牲フライ、守備の堅さ、リリーフ陣、本当にいい野球をしたと思う」とナインをたたえました。

ダルビッシュ投手は6回74球で降板。この理由には「いろんな計算があった。こちらには強力なブルペンがある。なので無理に続投させる必要はないと判断した。もし早い段階で動くなら、ここだと思ったので(2番手の)ジェーソン・アダムに託し、彼は素晴らしかったし、試合を締めてくれた」と救援陣への信頼を口にしました。

8回2死3塁の場面では、マチャド選手が内野ゴロで一塁にヘッドスライディング。追加点を奪おうと、気持ちのこもったプレーをみせました。

指揮官は「努力はとても大事。追加点がどれほど大事か分かっている。内野安打を狙って全力で走り、一塁にダイブする。今日は相手の好守備でアウトになったが、そういう姿勢がチームに伝わる。チームの中心選手の1人がそういう努力を見せることは、チーム全体に正しいメッセージを送るものなんだ」とその姿勢に賛辞の言葉を並べました。

チームはカード初戦を制して、73勝56敗でドジャースに並び首位タイに浮上。直接対決はあと2試合続きます。