【無印良品のパンツ】が優秀！ 大人が真似したい♡「最旬コーデ」

暑い季節でもゆるっと楽に穿けそうなワイドパンツ。大人コーデに取り入れるなら【無印良品】のスタッフさんによる最旬コーデをお手本にしてみて。リラックス感がありながら、洗練見えが狙える着こなしをピックアップしました。今シーズンは楽ちん & オシャレな無印のパンツで、ワンランク上のコーデを楽しんで。

ワントーンコーデも黒ならキリッと引き締まる

【無印良品】「婦人 なめらか リヨセル混イージーワイドパンツ」\4,990（税込）

リラックス感のある黒のワイドパンツ。公式サイトによると「なめらかでひんやりとした心地よさがあります」とのことで、夏にぴったり。洗濯後シワが気になりにくいのも優秀ポイントです。とろみのある生地感でサマ見えし、「黒柄」は細かなドットが入っているので地味になりすぎないのもgood。短め丈のシャツとも好バランスです。ボリュームソールのサンダルでエッジをきかせれば、ほんのり辛口なコーデに。

ホワイト × ブルーの爽やかな配色で洗練見え

【無印良品】「婦人 裏毛スウェットワイドパンツ」\2,990（税込）

スウェットパンツに、きれいめのブラウスを合わせて大人顔にシフト。裾が絞られておらず、シルエットも太すぎずにラフになりにくいため、大人も穿きやすいのが魅力です。清潔感のあるオフホワイトとくすみブルーの爽やかな配色で、涼しげかつ好印象なコーデに。黒のバッグとシューズを合わせれば、着こなしが引き締まります。

writer：Emika.M