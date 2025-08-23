■全国の24日（日）の天気

前線が東北に延びますが、活動は次第に弱まるでしょう。東北北部は朝にかけて日本海側で雨の降る所があり、局地的に激しく降りそうです。日中は東北北部で雲が多いものの、全国的には晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は内陸や山沿いを中心に雷雲が発生しやすく、関東などでは局地的に非常に激しい雨が降りそうです。低い土地の浸水などに十分注意が必要です。

朝の最低気温は沖縄から東北南部で26℃から28℃くらいの所が多く、広く熱帯夜が続くでしょう。最高気温は九州から東北で35℃以上の所が多く、危険な暑さが続きそうです。

38℃…前橋、熊谷、甲府、岐阜

37℃…福島、宇都宮、さいたま、東京都心、名古屋、京都

36℃…仙台、山形、横浜、大阪、岡山など

昼夜を問わず、熱中症対策を徹底してください。

予想最低気温（前日差）

札幌 21℃（±0 真夏並み）

仙台 26℃（+2 熱帯夜）

新潟 26℃（+1 熱帯夜）

東京都心 27℃（±0 熱帯夜）

名古屋 28℃（+1 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 28℃（+1 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 26℃（+1 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 30℃（±0 真夏並み）

仙台 36℃（+1 猛暑日）

新潟 34℃（-1 真夏並み）

東京都心 37℃（+1 猛暑日）

名古屋 37℃（+1 猛暑日）

大阪 36℃（+1 猛暑日）

広島 35℃（+1 猛暑日）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 35℃（±0 猛暑日）

鹿児島 32℃（±0 平年並み）

那覇 33℃（+1 真夏並み）

■全国の週間予報

25日は北海道や東北の太平洋側で雲が多くなるでしょう。海からの東寄りの風が吹き、暑さは和らぎそうです。そのほかの地域は晴れ間が出て、東海や近畿を中心に猛烈な暑さが続きそうです。26日は北海道から北陸で雨が降り、27日は北日本や日本海側を中心に、広く雨が降るでしょう。北海道から北陸は大雨となる所があり、風も強まって北日本では大荒れとなる恐れがあります。今後の情報にご注意ください。28日は広く晴れますが、29日から30日は北日本で曇りや雨となるでしょう。