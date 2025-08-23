◇MLB パドレス 2-1 ドジャース(日本時間23日、ペトコ・パーク)

ドジャースは1ゲーム差に迫っていたパドレスとの首位攻防戦を1点差で落とし、同率首位浮上を許しました。対したパドレスの先発はダルビッシュ有投手。先制弾を放つも、このわずか1安打に抑えられ、6回まで追加点の好機が得られませんでした。

試合後にインタビューへ応じたロバーツ監督は、先発ブレイク・スネル投手の「7回2失点」の好投を評価。「本当に明るい材料でした。今日はブレイクが素晴らしかった。強力な打線相手にうまく対応して、7イニングを投げ切った。実に見事な投球だった」と語りました。

しかし続けて相手先発・ダルビッシュ投手についても言及。「残念ながら、我々はダルビッシュ投手を攻略できなかった。前回、ドジャースの本拠地で投げた時はゾーンを見つけられず、直球に頼っていた。しかし今日は右打者に対しインコースへの変化球も多かった。直球にほとんど依存しておらず、ファウルゾーンに飛んだ打球もあまりなかったと思う。必要な場面で配球を変え、きっちり投げ切った」と悔しさを交えながら、その好投を賞賛しました。ダルビッシュ投手の降板後は、得点圏にランナーを運ぶ場面もありましたが決定打が得られず、1点差で敗れました。

しかしそんな中でも大谷翔平選手に期待の一発も。1点ビハインドで迎えた土壇場の9回には、大谷選手がフェンス手前のウォーニングトラックまで達する大飛球を放ちました。これがフェンス手前で失速して同点弾にならなかったことについて、ロバーツ監督は「おそらく他の29球場なら本塁打だろう。この球場特有のマリーンレイヤー（近隣の海の影響を受けた湿った風）もあって、打球が伸びなかった」と分析しました。