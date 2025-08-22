¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢ÆüËÜÈÇ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø
À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡ãÁ´7ÏÃ¡ä¤ÎÆüËÜÈÇ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬ÅþÃå¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼ ¡Ä
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3 ³µÍ×
11¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤È¥¥ã¥í¥ë¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3¥·¡¼¥º¥ó¡£
Á°ºî¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥À¥ê¥ë¤È¥¥ã¥í¥ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡Èµ¢´Ô¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Î¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¶¯Å¨¤È¤ÎÂÐÖµ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë²áµî¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î½Å¸ü¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Û
https://youtu.be/iUjbtaEDj8o
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó4¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡ºî¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î½ªÃåÅÀ¤Ø¸þ¤«¤¦½ÅÍ×¤Ê°ì¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¼ç±é¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¤Ï¡¢¾®Åç½¨É×´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥à¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¤ä¡¢2025Ç¯8·î22Æü¸ø³«¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉËÜÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÏª½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾ºÃæ¡ª
¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡§¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3 ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü¡Û2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡ËÂè1ÏÃÇÛ¿®³«»Ï¡Ê°Ê¹ßËè½µ·îÍË1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®¡Ë
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡Ê¥À¥ê¥ëÌò¡Ë¡¢¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¡Ê¥¥ã¥í¥ëÌò¡Ë ¤Û¤«
