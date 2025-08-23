『新婚さん』井上咲楽、実家でサプライズ連発 まさかの人物登場で大号泣 新婚さんは高校の同級生
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）のあす24日放送回は、井上の故郷・栃木県益子町から1時間スペシャルを届ける。
【動画】井上咲楽の実家を訪問…さらにサプライズに涙も
全国3都市を周りながら5週に渡って視聴者の皆様に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。今回は井上の故郷・栃木県益子町。新婚トークの前に、まずは井上咲楽おすすめスポットを訪れる。
益子産の野菜や工芸品などを販売する「道の駅ましこ」では、一番の人気商品「とろたまぷりん」に舌鼓。およそ500ｍに渡るメインストリート、城内坂通りには、特産品の陶器「益子焼」を扱う店がズラリ。さらに井上の元バイト先、田舎料理「陶知庵」へ。益子に来たら絶対に食べるべき名物料理とは。
そしていよいよ、益子町民100人を招いての新婚トークへ。登場する“新婚さん”は25歳。なんと井上と高校の同級生だという。1年生の時、井上とクラスメートだったという妻は、当時の井上の印象を暴露する。一方、夫妻は別々のクラス。「チャラくて興味がなかった」という妻に対し、「高嶺の花だと思っていた」と語る夫。
新婚トークの後は、藤井の念願だった井上の実家へ。山の中にぽつんと建つ木造平屋の一軒家に、「YouTubeで見た景色！」と藤井は大はしゃぎの様子。そこで、井上の幼少期の話や、15歳でホリプロスカウトキャラバンのオーディションを受けたときの話、最終選考のサイパンにキャリーケースではなくゴミ袋で行った話（!?）など、思い出話に花が咲く。
ここから、井上は何も知らない驚きの展開が連発。デビュー10周年を祝う花束や、両親からのお祝いVTR、さらに井上を見いだした初代マネージャーからも、井上の壮絶な10年を語るビデオメッセージが続々登場。その上、思ってもいないまさかの人がサプライズで現れ、井上が大号泣する。
【動画】井上咲楽の実家を訪問…さらにサプライズに涙も
全国3都市を周りながら5週に渡って視聴者の皆様に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。今回は井上の故郷・栃木県益子町。新婚トークの前に、まずは井上咲楽おすすめスポットを訪れる。
そしていよいよ、益子町民100人を招いての新婚トークへ。登場する“新婚さん”は25歳。なんと井上と高校の同級生だという。1年生の時、井上とクラスメートだったという妻は、当時の井上の印象を暴露する。一方、夫妻は別々のクラス。「チャラくて興味がなかった」という妻に対し、「高嶺の花だと思っていた」と語る夫。
新婚トークの後は、藤井の念願だった井上の実家へ。山の中にぽつんと建つ木造平屋の一軒家に、「YouTubeで見た景色！」と藤井は大はしゃぎの様子。そこで、井上の幼少期の話や、15歳でホリプロスカウトキャラバンのオーディションを受けたときの話、最終選考のサイパンにキャリーケースではなくゴミ袋で行った話（!?）など、思い出話に花が咲く。
ここから、井上は何も知らない驚きの展開が連発。デビュー10周年を祝う花束や、両親からのお祝いVTR、さらに井上を見いだした初代マネージャーからも、井上の壮絶な10年を語るビデオメッセージが続々登場。その上、思ってもいないまさかの人がサプライズで現れ、井上が大号泣する。