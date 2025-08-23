¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·³»Ùµë¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ¤Ì³¤Ë¡×¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óÇÉ¸¯¤Î½£Ê¼¤Ë¡ÈÉð´ï·È¹Ô¡É»Ø¼¨¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡¼£°ÂÂÐºö¶¯²½¤Î¤â¤È2000¿ÍÇÉ¸¯
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼óÅÔÇÉ¸¯¤Î½£Ê¼¤ËÉð´ï·È¹Ô¤Î»Ø¼¨¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÁÊ¤¨¤ë¼£°ÂÂÐºö¤Î¶¯²½¤Î¤â¤È¡¢¤ª¤è¤½2000¿Í¤Î½£Ê¼¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½£Ê¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï22Æü¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·³¤¬»Ùµë¤·¤¿Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬Éð´ï¤Î·È¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
