1990Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ä¹ºê¸©¡¢±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Åç¸¶»Ô¤ÎÅö»þ¤Î»ÔÄ¹¤Ç¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾â¥ö¹¾´É°ì¤µ¤ó¤¬¤¤Î¤¦¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£94ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¾â¥ö¹¾´É°ì¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²Ð¸å¡¢¤Õ¤â¤È¤ÎÅç¸¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆºÒ³²ÂÐºö¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢ÍâÇ¯¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤Ç43¿Í¤¬µ¾À·¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÏºÒ³²½ªÂ©¤ò´ê¤¤¡¢»ÔÄ¹ÂàÇ¤¤Þ¤Ç¤Ò¤²¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÇ¤¸å¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÊ®²ÐºÒ³²¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£94ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£