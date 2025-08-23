南野拓実の同僚アタッカーは今夏ステップアップをするようだ。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、モナコに所属する20歳のモロッコ代表MFエリーゼ・ベン・セギルは今夏バイヤー・レヴァークーゼン行きが決定的になっているという。



モナコの下部組織出身であるベン・セギルは2023年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、以降は主力として活躍。昨季もリーグ・アンで33試合に出場しており、6ゴール3アシストと20代ながら躍動した。





そんなベン・セギルだがレヴァークーゼン行きが濃厚に。同氏によると、レヴァークーゼンはベン・セギルとの個人条件で完全に合意に達しており、モナコとのクラブ間交渉も前向きに進展しているとのこと。レヴァークーゼンにとってベン・セギルはアタッカーの補強のトップターゲットとなっており、移籍実現の可能性は高いという。若きモロッコ代表として今後の活躍が期待されるベン・セギルだが、果たしてレヴァークーゼンでどのような活躍を見せるのだろうか。