◆フィギュアスケート 東京夏季競技大会 第１日（２３日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２３年四大陸選手権優勝の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が７４・０２点で首位発進を決めた。「今日のあのできでこれだけ点数が入ったことはプラスに捉えられる。スタミナも残っていたし収穫があった」と今季２戦目で手応えをつかんだ。

冒頭の４回転サルコーは着氷が乱れたが、続くトリプルアクセル（３回転半）を決めた。３本目のトウループはミスが出て２回転になったものの「コースとスピードが出ていなかった」と大きな課題とはならなかった様子。「取れるところで点数が取れていた。スピンも前回の試合（サマーカップ）より仕上げているので、点数がもらえていると思う」とうなずいた。

２２日まで５日間、岩手・盛岡市で合宿を実施。「プログラム中に疲れないように体力面を底上げしていた」。日によっては５時間氷上練習を行い、トレーニングも積み重ねてきた。２週前のサマーカップでは１２位に終わったが、終了後に鍵山優真から「焦らないで」と助言も受けた。「サマーカップまでより練習はハードだが、それだけ体の状態もいいし、できるようになってきているのはいいこと」と前向きに取り組んできているという。

２４日にはフリーを控える。「まだまだ足りない部分がある。悲惨な演技になるかもしれないけど、まずは確認と試合勘を意識したい」と意気込んだ。前戦のフリーは１０４・６３点に終わっている。２週前の雪辱を期す。