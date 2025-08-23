1世紀前のクルマへ想像するより活発

14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネットのダッシュボードは、上質なウッド仕上げ。バーガンディに染められたファブリックとレザーの内装が、高級感を漂わせる。後席側も広々としており、シートの座面は短いが、大人でも快適だ。

【画像】軌道修正が導くMG像 オールドNo.1とスーパースポーツ・サロネット 同時代のクラシックたち 全119枚

1.8L 4気筒エンジンはすぐに目覚め、少し重めのノイズとともにアイドリングを始める。1速が横に出たドッグレッグ・パターンのシフトレバーを操り、アクセルペダルを踏み込めば、1世紀前のクルマへ想像するより活発に走り出す。



MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット（1925〜1926年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

印象的なのが、サスペンションとステアリング。現在では驚くほどではないものの、コーナリングは軽快で、安定・正確にラインを辿っていく。ブレーキは、正直なところ効きが強くない。この時代のモデルとして、例外的ではないけれど。

だがこれに先んじて、モーリス・ガレージズを率いたセシル・キンバー氏は、モータースポーツでの成功がブランドの鍵を握っていると理解していた。スーパースポーツ・ブルノーズを超える、能力が必要だった。

ランズエンド・トライアルでクラス優勝

そこで目をつけたのが、モーリス・モーターズの工場へ放置されていた1548ccの試作ユニット。カムシャフトがブロックの低い位置に組まれ、プッシュロッドとロッカーアームを介する、オーバーヘッドバルブのシングルキャブ・エンジンだ。

キンバーは、これを14/28スーパースポーツのシャシーへ載せたワンオフモデルを作り、1925年4月のレースイベント、ランズエンド・トライアル出場を計画した。トランスミッションは、新設計で堅牢なモーリス社製の3速が選ばれた。



手前からMG「オールド・ナンバーワン」と、MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット マックス・エドレストン（Max Edleston）

コーチビルダーのカーボディーズ社は、軽量ボディを製作。シャシーは後方が改造され、専用リーフスプリングが組まれたが、前側はそのまま生かされた。ワイヤーホイールを固定するスタッドは3本。ブレーキは、標準のままのドラムだった。

「オールド・ナンバー・ワン」への改造費用は、279ポンドだったとか。しかし、ランズエンド・トライアルでクラス優勝を果たすと、ガレージズ側の認知度は急上昇。その何倍もの効果を得たようだ。

鉄くずになっていた可能性は高い

キンバーは、レース後に友人へ300ポンドで売却。農業用トレーラーを牽引していたようだが、1932年にはスクラップ置き場へ追いやられた。もしMGのスタッフが15ポンドで買い取っていなければ、そのまま鉄くずになっていた可能性は高い。

モーリス・モーターズとモーリス・ガレージズは、1930年にMGカー社として再編されており、グレートブリテン島南部、アビンドンの本社ワークショップへ運ばれるとレストア。1950年にもお化粧直しされ、現在は英国自動車博物館に展示されている。



MG「オールド・ナンバーワン」（1925年式／ワンオフモデル） マックス・エドレストン（Max Edleston）

14/28スーパースポーツと同じく、丸いブルノーズ・ラジエーターとボートテールのボディを持つが、それ以外の共通点は殆どない。プロポーションは美しく、シートはスリム。助手席のメカニックは、ドライバーより10cmほど後方へ座る。

フロントガラスはなく、ボンネット後方のスカットル部分は、虫を跳ね上げるようカーブする。当時の写真を確かめると、キンバーは身をかがめるように運転している。

運転する喜びで満たされる出色の走り

エンジンターン模様のダッシュボードに、回転計や油圧計など、追加メーターが並ぶ。3スポークのステアリングホイールは、この時代としては中くらいの直径。杖のように長いシフトレバーが、フロア中央から突き出ている。

排気音は4気筒らしいもの。オーバーヘッドバルブ・ユニットはレスポンシブで、シングルプレートのコルク・クラッチは扱いやすい。ステアリングの反応は、14/28スーパースポーツより5割ほどクイック。運転席からの視界は、さほど広くはない。



MG「オールド・ナンバーワン」（1925年式／ワンオフモデル） マックス・エドレストン（Max Edleston）

コーナーの頂点は狙いにくいが、姿勢制御は引き締まり、安定性は高い。高域で力がみなぎり、意欲的な加速が始まる。ブレーキはさほど強くなく、エンジンをいたわり早めにシフトアップしたくなるが、運転する喜びで満たされる。

新しい自動車ブランド、MGのフラッグシップとして、MGAやMGBが誕生する以前から出色の楽しさを叶えていたことは間違いない。キンバーが生きていたら、中国企業へ買収された現在をどう評価するのだろう。

協力：英国自動車博物館

名門MGの原点 100年前の2台のスペック MG「オールド・ナンバーワン」（1925年式／ワンオフモデル）

英国価格：−ポンド（新車時）

生産数：1台

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：128km/h

0-97km/h加速：20.0秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：−kg

パワートレイン：直列4気筒1548cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：11.9 RAC hp

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：3速マニュアル（後輪駆動）

MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット（1925〜1926年／英国仕様）

英国価格：450ポンド（新車時）／8万5000ポンド（約1683万円／現在）以下

生産数：21台

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：104km/h

0-97km/h加速：−秒

燃費：7.8-8.5km/L（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1609kg

パワートレイン：直列4気筒1548cc 自然吸気サイドバルブ

使用燃料：ガソリン

最高出力：13.9 RAC hp

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：3速マニュアル（後輪駆動）



MG「オールド・ナンバーワン」（1925年式／ワンオフモデル） マックス・エドレストン（Max Edleston）