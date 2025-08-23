◆自動車レース ▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍ ＲＡＣＥ」第１日（２３日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）

第５戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行われ、ＧＴ３００クラスはＲ＆Ｄ（スバルＢＲＺ）がポールポジションを獲得した。

＊ ＊ ＊

Ｒ＆Ｄは井口卓人がＱ１をトップ通過した勢いそのままに、山内英輝がＱ２も制した。

両レースでトップを記録する“完勝”で、２４日に行われる決勝に弾みをつけた。スタンドの一角を埋めたスバル応援団から大歓声が上がった。

井口は「チーム力だなと。久々にこの場所に戻って来ることができて嬉しい。ここから勢いに乗っていきたい」と力強くコメント。山内は「Ｑ１のタイムが良すぎて、緊張感が半端じゃなかった」と頭をかきながらも「朝一の（練習）タイムが伸び悩んだが、チームみんながいい提案を出してくれて。変えたらポンとよくなりました」と爽やかな笑顔で振り返った。

◆予選方式 決勝レースのスタート並び順を決定。２回の走行（Ｑ１、Ｑ２）をそれぞれ別ドライバーが担当し、Ｑ１の上位がＱ２に進出。Ｑ２で最終順位を決定する。台数の多いＧＴ３００クラスではＱ１を２組に分けて競う。