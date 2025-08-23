プロ野球のファームは23日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。

オイシックスは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に6―1。先発・笠原が6回7安打1失点で2勝目（5敗）を挙げた。知念が3安打2打点。坂口、園部、片山が2安打。楽天先発・ハワードは1回2/3を6安打4失点1敗目（1勝）。前日にイースタン・リーグタイ記録の1試合6安打を放った小森は初回の第1打席で右安打。記録を7打席連続まで伸ばし、計2安打をマーク。

DeNAはロッテ戦（ロッテ浦和）に4―0で完封勝利。フォードが初回の先制1号3ランなど3安打を放った。関根が3安打、育成選手の高見沢が2安打1打点。先発・吉野は7回4安打無失点の好投で5勝目（4敗）。ロッテは打線が5安打に終わり、先発・唐川が2回1/3を6安打3失点（自責2）で4敗目（3勝）を喫した。

巨人は日本ハム戦（鎌ケ谷）で18安打を放って11―3で大勝。先発の育成選手・園田が6回5安打3失点で負けなしの6勝目を挙げた。郡が8回に1号2ラン。三塚が4安打、育成選手のティマとドラフト3位・荒巻（上武大）が2安打2打点。日本ハム先発・加藤貴は2回2安打1失点で、2番手・孫易磊が4回2/3を9安打7奪三振5失点（自責4）で1敗目（2勝）。浅間が初回に先制の5号ソロ。吉田が2安打を放った。