i-dle・ミヨン、佐藤健と並んで笑顔！日本で撮影した『グラスハート』MVの裏側大放出にファン歓喜【PHOTO】

ガールズグループi-dleのメンバー、ミヨンが俳優の佐藤健との豪華なショットを公開した。

8月23日、ミヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、日本語で「永遠前夜2 きれいな姿をたくさん収めてくださり、ありがとうございます。あたたくて（原文ママ）楽しかった現場、1つ1つ思いを込めて残してくださった場面、すべてが大切な思い出として残ると思います」と綴った。

続けて、「素敵な作品に参加できる機会をくださり、ありがとうございました（歌が大好きで、デモを受けた時からずっと聴いています）最高の監督（佐藤健）と最高のパートナー（醍醐虎汰朗）ありがとうございます」と感謝を伝え、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ミヨンがNetflixドラマ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」の楽曲『永遠前夜／Forever Eve』のミュージックビデオに出演したときの裏側を捉えたものである。同ミュージックビデオは、ドラマで主演を務めた佐藤健が監督を担った。

（写真＝ミヨンInstagram）2枚目：左から醍醐虎汰朗、ミヨン、佐藤健

写真のなかのミヨンは、佐藤健とモニターを確認したりタワーレコードで音楽を聴いたりしている。彼女の雰囲気が日本の感性と絶妙に合わさり、新たな魅力を引き出している。

投稿を目にしたファンからは、「また日本へ来てください」「本当に美しくてかわいくて最高だった」「日本作品への参加嬉しい」といった反応が寄せられていた。

なお、ミヨンが所属するi-dleは来る10月1日に日本1stEP『i-dle』をリリース予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。