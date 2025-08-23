新モデルで軌道修正が求められたキンバー

1924年の英国ロンドン・モーターショーで、モーリス・モーターズは4シーターの新型車、オケージョナル・フォーを発表。これを受け、後にMGとして統合するモーリス・ガレージズは、対抗策の検討が求められた。

【画像】軌道修正が導くMG像 オールドNo.1とスーパースポーツ・サロネット 同時代のクラシックたち 全119枚

そのモーリス・モーターズは、1919年にウィリアム・モーリス氏が率いたWRMモーターズから自動車の生産を継承。同時にモーリスが経営したモーリス・ガレージズは、グレートブリテン島南部のオックスフォードで、ディーラー業務への特化が強いられる。



手前からMG「オールド・ナンバーワン」と、MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット マックス・エドレストン（Max Edleston）

しかし、ゼネラルマネージャーを務めていた気鋭のセシル・キンバー氏は、制限の抜け穴へ着目。モーターズ側の量産車、オックスフォードをベースに、独自モデルの開発へ取り組んだ。そこで誕生したのが、2シーターボディを載せた通称「チャミー」だ。

発売は1924年3月で、好調に売れ、広い施設への移転が迫られたほど。ところが新モデルの登場で、軌道修正が必要になったのだった。

ブランドの方向性を決定付けた原点

キンバーは、その時点でチャミーのスポーツ仕様を開発していた。しかし、オケージョナル・フォーへ対抗するには、見た目の訴求力に加えて、有能な走りも不可欠だった。

今回のヴィンテージなMGは、その結果生まれた2台。ブリティッシュ・スポーツを代表するブランドの、方向性を決定付けた原点だといっていい。8角形のMGロゴが誕生するのは、1927年になってからだが。



MG「オールド・ナンバーワン」（1925年式／ワンオフモデル） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「オールド・ナンバーワン」と呼ばれるレッドのMGは、1925年3月に完成。同年4月に開かれたレースイベント、ランズエンド・トライアルでクラス優勝を奪った、記念すべきマシンだ。

現存最古の量産MG「スーパースポーツ」

もう一方は、1924年5月に仕上げられた14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット。エンジンはオックスフォード由来の1802cc サイドバルブ直列4気筒で、現存する最古の量産MGだと考えられている。

フレームシャシーは改良を受け、リジッドのリアアクスルは、プロペラシャフトを内蔵するトルクチューブと一体。トランスミッションは、モーリス社製の3速が組まれた。



MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット（1925〜1926年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ブレーキとスロットル、半楕円リーフスプリングのサスペンションもアップデート。ステアリングラックの位置を変更し、ステアリングコラムの位置が下げられた。ディスク状のホイールも新しく、優れた操縦性と乗り心地を叶えた。

ボディはアルミニウム製で、2シーターのツアラーか、2ドアサルーンのサロネットの2種類から選択できた。価格は350ポンドからと高めではあったが、好みのボディカラーと、クロスまたはレザー内装を指定でき、独自モデルとして充分な内容にあった。

サロネット・ボディはカーボディーズ社製

マイク・デイカー氏が現オーナーの14/28スーパースポーツは、シャシー番号が90553。1.8Lエンジンを載せ、1925年5月8日にモーターズ側をラインオフしている。

ガレージズ側へ届けられた後、コーチビルダーのカーボディーズ社でサロネット・ボディを架装。6月に販売されたが、MO 6709でナンバー登録されたのは、12月9日だった。サロネットは1925年に6台作られているが、現存する唯一だという。



MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット（1925〜1926年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

初代オーナーの情報は不明ながら、1928年に新エンジンへ換装。1970年代前半を、グレートブリテン島南東部のエセックス州で過ごし、カーコレクターのシャープ一家が購入する。ラムズギット・モーター博物館へ展示されるが、2005年に売却された。

オークションでの落札額は、状態の良さを反映し、当時で4万2300ポンド。だが、エンジンを降ろした徹底的なレストアを経て、80年前にカーボディーズ社のワークショップを旅立った時のような姿を取り戻した。

後方へ伸び尖ったボートテール

内装はほぼ新調済みだが、メーター類や一部の装飾はオリジナル。デイカーは2021年に入手し、カーイベントへ積極的に参加している。2023年のコンクール・デレガンスでは、2位の高評価を得たという。

特徴的なブルノーズと呼ばれるラジエーターがなければ、モーリス・モーターズのシャシーがベースだと、知識を持つ人でもすぐには気づかないはず。左右2枚に別れたフロントガラスが、時代を物語る。天井を見上げると、歴代最小級のサンルーフが備わる。



MG 14/28スーパースポーツ・ブルノーズ・サロネット（1925〜1926年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ワインレッドとブラックのツートーンが、ディスクホイールと魅力的な佇まいを織りなす。特徴といえるのが、フェンダーより後方へ伸び、尖ったボートテール。フロントガラス前に突き出た2本のインテークとともに、マリンスタイルで統一されている。

荷室は広く、ツールボックスも備わる。三角プレートの中央は、ブレーキランプ。鋭い減速に後続車が驚かないよう、四輪ブレーキであることが警告されている。

この続きは、オールドNo.1とスーパースポーツ・サロネット（2）にて。