ロシアが北朝鮮との連携を強化する中、国連制裁で禁止されているはずの北朝鮮労働者の受け入れ疑惑も出ています。その抜け道とは…。

ロシアのSNSに投稿された映像の大勢の女性たちは、北朝鮮労働者だとされています。撮影場所へ行ってみると…。

記者「周囲を緑に囲まれた場所に巨大な倉庫が広がっています」

倉庫の従業員「（Q.ここで北朝鮮の人が働いている？）はい。第10ブロックで働いていると同僚から聞いた」

会社側は北朝鮮労働者の雇用について、明確な回答を避けたと報じられています。

北朝鮮労働者の雇用は国連の制裁決議で禁止されていますが、ある“抜け道”の存在が指摘されています。あっせん業者に話を聞くと…。

外国人労働者のあっせん業者「北朝鮮の人たちがしているのは、労働ではない。“留学ビザ”を取得して入国し、技能研修を受けているだけだ」

労働者ではなく、留学生を受け入れていると主張しました。

実際に去年、北朝鮮から留学ビザでロシアに入国した人の数は、およそ7800人でした。前年から急増しています。

過去に北朝鮮労働者を雇っていた建設会社に話を聞きました。

モスクワの建設会社・グラフジルストロイ「（北朝鮮労働者は）定規など器具を使わずに作業しても、それ以上に正確に仕上げる。職人技が世代を超えて受け継がれていて、技術の高さには驚かされた」

高い技術を持っていて、驚いたと話します。

人手不足に苦しむロシアで関心が高まる北朝鮮労働者。ロシアの独立系メディアは、留学生と偽装し、国連制裁を回避していると指摘しています。