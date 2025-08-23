21日から22日にかけ、県本土を横断した台風12号は、約100棟の住宅が浸水するなど大きな爪痕を残しました。23日も鹿児島市の和田川周辺では流れ込んだ泥の掃除や水没した家財道具の片付けなどが行われていました。



21日から22日にかけて県本土を横断した台風12号は、薩摩地方を中心に大きな爪痕を残しました。県によりますと、南さつま市や鹿児島市などで床上浸水が51棟、床下浸水が47棟、一部破損が4棟確認されているということです。また、鹿児島市内を流れる和田川は氾濫し、住宅街に大量の水が勢いよく流れ込みました。





浸水の被害にあった住民たちは23日も朝早くから、流れ込んだ泥の掃除や水没した家財道具の片付けなどに追われていました。(工事関係者)「畳の持ち出しをして床の張り替えをしている。もう使える状態ではない」(住民)「大変ですよね。手伝いにきてくれるから本当にありがたい。一人暮らしだからどうにもできない。本当にみんなの力があってこそ」また、水没した自動車もレッカー車で運び出されていました。鹿児島市和田と下福元町の一部では23日と24日、浸水の被害などで出た災害ゴミが通常のゴミとは別に収集されています。ゴミ捨て場や住宅の玄関前に積み上げられた家財道具などが次々と収集されていました。24日も午前10時から災害ゴミ収集が行われるということです。